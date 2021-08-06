مجاهد: لا علاقة بين زخات الشهب وحرائق الغابات في تركيا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال الفلكي عماد مجاهد إنه لا علاقة بين زخات الشهب واندلاع الحرائق في الغابات في تركيا والمناطق الأخرى في العالم.

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وأوضح مجاهد اليوم الجمعة لـ " الوكيل الإخباري" أن الشهب عبارة عن ذرات غبار مجهرية و صغيرة الحجم مصدرها المذنبات التي تسبح في الفضاء بين الكواكب السيارة وعندما تقترب من الأرض تدخل الغلاف الغازي للأرض بسرعة عالية جدا تصل إلى ٨٠ كيلومتر في الثانية الواحدة ونتيجة لهذه السرعة تحتك بقوة بجزيئات الغلاف الغازي فتتأين الغازات المحيطة بها وتظهر على صورة أسهم نارية لامعة تشبه الألعاب النارية وقد تكون هذه الشهب كبيرة نسبيا فتظهر أكثر لمعانا وقد تترك خلفها سحابة من الغاز وقد يسمع لها صوت في بعض الأحيان.



وأوضح مجاهد أن ذرات الغبار تبدأ بالاحتراق على ارتفاع ١٢٠ كيلومتر وتتحول إلى رماد على ارتفاع ٦٠ كيلومتر أي أن الشهب لا تصل سطح الأرض لذلك فلا علاقة بين ظهور شهب البرشاويات في الفترة الحالية وبين حرائق الغابات وارتفاع الحرارة الملموس في بعض مناطق العالم.



وكانت قد اشتعلت حرائق واسعة في غابات تركيا خلال الأيام الماضية دون معرفة أسباب الحرائق.