جلسة حوارية في معان حول قانوني الانتخاب والأحزاب

الوكيل الاخباري -

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نظم مركز القنطرة للتنمية البشرية في معان اليوم السبت، وبمشاركة أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ جلسة حوارية حول قضايا الإصلاح السياسي والقوانين الناظمة له.وناقش أعضاء اللجنة أمجد آل خطاب وراكان الرواد وأنس بليه؛ بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والقطاع الإعلامي والشبابي والأكاديمي في معان، قضايا عديدة تتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب؛ وفحوى الرسالة الملكية الموجهة للجنة لإجراء حوارات سياسية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة الفاعليات الاجتماعية والسياسية والخروج بتوصيات ومقترحات حول تعديل تلك القوانين بما يحقق مزيد من المشاركة السياسية.