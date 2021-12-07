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الثلاثاء، 07-12-2021 06:39 م

مكافحة الأوبئة : ضرورة إعطاء الجرعة المعزّزة للأكثر اختطارًا

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الوكيل الاخباري - شددت رئيس مركز مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتورة رائدة القطب، على ضرورة إعطاء جرعة معززة من لقاح كورونا للمجموعات الأكثر اختطارًا، التي مضى 6 أشهر على تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح، إذ أظهرت مجموعة من الدراسات العلمية انخفاض فعالية اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا وبنسب متفاوتة، خاصة ضد متحور “دلتا”، مما يدعو إلى حث السكان، خصوصا الفئات التي تعتبر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، لأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح في أسرع وقت ممكن، ذلك أن المملكة تشهد حاليا ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، وهو ما يوصف بالانتشار المجتمعي الكبير للفيروس.

واوضحت في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية أن الفئات ذات الأولوية تشمل الأشخاص من الفئة العمرية 50 سنة فما فوق، إضافة إلى الكوادر الصحية والأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة، وممن يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والضغط والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة، إضافة إلى الفئات ذات الاختطار العالي للإصابة بالمرض، من حيث المهنة أو مكان العمل أو الصفات والأمراض الوراثية.

وقد تسهم الجرعة الثالثة المعززة بشكل كبير في تقليل الإصابة بالمتحورات الجديدة التي تظهر للفيروس، بحسب القطب.

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