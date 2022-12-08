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الخميس، 08-12-2022 06:08 م

مكافحة المخدرات تضبط 100 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات بالمفرق

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا معلومات عن أحد تجار المخدرات وحيازته لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة .

وأكّد الناطق الاعلامي انه جرت مداهمة الشخص والقاء القبض عليه بعد التأكد من مكان وجوده في احدى مناطق محافظة المفرق وحيازته للمواد المخدرة ، وضُبط بحوزته 100 الف حبة مخدرة، وتمت إحالته لمدعي عام محكمة امن الدولة.

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