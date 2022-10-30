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الأحد، 30-10-2022 06:09 م

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تاجرَي مخدرات في العاصمة والرصيفة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال حملاتهم وتحقيقاتهم المتواصلة لملاحقة تجار الموت ألقوا القبض خلال ال 24 ساعة الماضية على تاجرَين للمخدرات في العاصمة ولواء الرصيفة

ففي العاصمة قام فريق تحقيقي خاص بمتابعة معلومات عن أحد تجار المخدرات وقيامه بحيازة وترويج المواد المخدرة ، ليتم بعد التأكد من تلك المعلومات مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 55 كفاً من مادة الحشيش المخدرة  .

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وتابع الناطق الاعلامي أنّه في لواء الرصيفة فقد أُلقي القبض على تاجر للمواد المخدرة بعد أن ثبت قيامه بحيازة وتوزيع المواد المخدرة على مروجين من أجل بيعها في عدة مناطق في محافظة الزرقاء والعاصمة وبعد تفتيش منزله عثر داخله على 11 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .

 

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