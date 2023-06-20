مكان ووقت تشييع جثمان الشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس - تفاصيل

الوكيل الإخباري - يشيع اليوم الثلاثاء جثمان شهيد الواجب الرائد الطيار علي الحراسيس، بعد صلاة الظهر من مسجد جعفر الطيار في حي الطفايلة الى مقبرة سحاب.



ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي - الشهيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.

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واستشهد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين.

