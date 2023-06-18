بدء استقبال طلبات البعثات العسكرية الخارجية اليوم

الوكيل الاخباري - بدأ اليوم الأحد استقبال طلبات الطلاب (الذكور) الراغبين بالاستفادة من البعثات العسكرية الخارجية من أبناء العاملين أو المتقاعدين أو الشهداء من ( ضباط , ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي فقط ) ولغاية يوم الخميس الموافق 03/08/2023 وفق القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الضباط / شعبة التجنيد .

اضافة اعلان



يتم تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط و للاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم (EFAWATEERCOM يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط عبر الرابط ((TAJNEED.JAF.MIL.JO.



1. الشــــــــــــــــــــــــــــروط:

‌أ. يستفيد من البعثات العسكرية الخارجية الطلاب (الذكور) من أبناء العاملين أو المتقاعدين أو الشهداء من ( ضباط , ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي فقط ).

‌ب. أن يكون أردني الجنسية.

‌ج. أن يكون من مواليد (01/01/2004) وما بعد.

‌د. أن تكون الحالة الاجتماعية ( اعزب ).

هـ. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.

‌و. أن لا يقل الطول عن ( 165 سم) وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

‌ز. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتع بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.



‌ح. أن لا يقل معدل الطالب بالثانوية العامة عن (85%) للتنافس على شواغر الطب وعن (80%) للتنافس على شواغر الهندسة وعن (65%) للتنافس على شواغر العلوم البحرية والعلوم العسكرية و بحيث يتناسب فرع الثانوية العامة مع البعثة الدراسية إذ يُشترط الفرع العلمي للتقدم لبعثات الطب والهندسة والعلوم البحرية حسب شروط الدولة المستضيفة وحسب ما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

‌ط. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي او الاجهزة الامنية الاخرى.

‌ي. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري , كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية , كلية الملك حسين الجوية (طيار) او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ).



‌ك. أن يكون حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية في أحد الفروع (العلمي , الأدبي) وبمعدل لا يقل عن (65%) للعام الدراسي الحالي 2023 فقط.

‌ل. أن يكون الطالب مستوفياً للشروط المطلوبة من قبل الجامعة أو المعهد أو الكلية التي سيوفد اليها.

‌م. اجتياز اختبار اللياقة البدنية المقرر من قبل مديرية التدريب العسكري.



2. الأوراق والوثائق المطلوبة:

(يتم ارفاق الوثائق بملف PDF واحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)

‌أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) لمقدم الطلب.

‌ب. شهادة الولادة الاصلية.

‌ج. صورة مصدقة واضحة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

‌د. كشف علامات الثانوية العامة الاردنية الاصلي للعام 2023.

هـ. صورة مصدقة وواضحة عن قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي.

‌و. شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.

‌ز. شهادة خطية من وحدة احد الوالدين اذا كان عاملاً في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي وصورة عن شهادة التعيين.



‌ح. وثيقة القيد الفردي يبين الحالة الاجتماعية اعزب للمتقدم من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

