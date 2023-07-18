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الثلاثاء، 18-07-2023 03:38 م

مناهج مطورة للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر ستدرس العام الدراسي القادم

مدرسة


الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لتطوير المناهج، الثلاثاء، المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم للاطلاع على مناهج الدراسات الاجتماعية المطورة التي ستدرس بدءًا من العام الدراسي القادم (2024/2023) للصفوف الأول، والرابع، والسابع، والعاشر (التاريخ، التربية الوطنية والمدنية، الجغرافيا).

ونشر المركز النسخة الإلكترونية للمناهج عبر الرابط التالي: https://nccd.gov.jo/Ar/Pages/Publications/?MaterialStudy=86

المركز أشار إلى أنه لا يوجد تطوير على مناهج الدراسات الاجتماعية للصفوف الأخرى هذا العام.

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