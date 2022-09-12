منتدى الرصيفة الثقافي يقيم أمسية بعنوان الحكايات الشعبية

الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء اليوم الاثنين أمسية ثقافية في قاعة بلدية الرصيفة، تحت عنوان (الحكايات الشعبية) برعاية مدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار ومشاركة عدد من الادباء والفنانين، ادارها الشاعر شفيق العطاونة.



وأكد رئيس المنتدى محمود الصالح أهمية التنوع الثقافي والأدبي في إقامة الأنشطة والتي دأبت عليها إدارة المنتدى احتفالا بمدينة الرصيفة مدينة للثقافة الاردنية لعام 2022.

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