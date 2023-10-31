مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: استمرار الحرب على غزة يُنذر بخطر توسعها

الوكيل الإخباري -
حذّر مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود، أمام مجلس الأمن الدولي، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ينذر بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة.اضافة اعلان
وقال الحمود، في كلمته
التي جاءت نيابة عن المجموعة العربية:" إن على المجتمع الدولي بذل جهود للضغط على الاحتلال كي يتوقف عن المماطلات في إدخال المساعدات بما يسمح بعبورها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة".
وتساءل الحمود: "أما آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان ؟".
وتساءل "عما إذا كان الوقت قد حان لمجلس الأمن للاستجابة إلى استغاثات أهالي غزة وأن يغلب مبادئ العدالة والإنسانية؟"
وأنهى كلمته بالقول: "لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل".