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الخميس، 13-04-2023 09:51 م

منطقة المدور تسجل أعلى هطول مطري بمحافظة المفرق

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الوكيل الاخباري - شهدت محافظة المفرق يوم أمس واليوم هطولات مطرية غزيرة في أغلب مناطقها لاسيما في مناطق غرب المحافظة .

وسجلت منطقة المدور وفقاً لتقرير عن هطول الأمطار في محافظة المفرق أعلى كمية هطول مطري بحوالي 27.5 ملم ومنطقة نادرة 26 ملم وبلعما 24 ملم ورحاب 14.9 ملم و الخالدية 14.8 ملم و الخناصري 13.9 ملم وجابر 12 ملم وحوشا 10.7ملم وزراعة المفرق 10.5 ملم بمعدل عام بلغ 11.9 ملم .

وبلغت كمية الأمطار التراكمية للموسم الحالي 149.7ملم مقارنة مع كمية الأمطار للموسم السابق والبالغة 99.5 ملم في حين بلغت نسبة الهطول المئوية من المعدل العام 84.1 بالمئة .

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