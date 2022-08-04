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من ضريبة الدخل لمشاهير السوشيال ميديا: صوبوا اوضاعكم

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الخميس، 04-08-2022 10:17 ص

من ضريبة الدخل لمشاهير السوشيال ميديا: صوبوا اوضاعكم

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الوكيل الإخباري - خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فريقا من موظفيها لمساعدة مشاهير السوشيال ميديا والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع لتوفيق أوضاعهم القانونية وذلك بتقديم الإقرارات الضريبية عن دخولهم المتحققة من انشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.

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وأشارت الدائرة، أن مجموعة من هؤلاء النشطاء قاموا بمراجعة الدائرة وتوفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.


وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل او يحقق إيراد منها فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل او قانون الضريبة العامة على المبيعات.


ودعت الدائرة (النشطاء والمشاهير والمؤثرين و اليوتيوبرز وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الاعلانية أو أي اشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع أنواعها)  إلى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والإعلان عن دخولهم من هذا النشاط تجنبا لتعرضهم للغرامات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا.


ويذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.


وامهلت الدائرة النشطاء كافة على جميع انواعها لتوفيق أوضاعهم القانونية والمبادرة لفتح ملفات ضريبية طوعيا حتى بداية تشرين أول القادم، حيث ستقوم الدائرة بعدها باتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.

 




 

 


 

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