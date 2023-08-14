مهتمون بالقطاع يدعون لأهمية اعتماد الزراعة المستدامة بالكرك

الوكيل الإخباري - دعا مهتمون بالشأن الزراعي في محافظة الكرك لأهمية اعتماد الزراعة المستدامة، مع ضرورة تعزيز وعي المجتمعات المحلية، ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي.

اضافة اعلان



وأكدوا ضرورة تعزيز الجانب التنموي في القطاع الزراعي، وتحسين قدرته على الصمود، أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي.



وقال المهندس الزراعي وسام الهلسا إن الزراعة المستدامة، فلسفة مجموعة من الممارسات التي تلبي ثلاثة شروط مختلفة، وهي احترام البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتأمين دخل عادل وكافٍ للمزارعين.



ومن لواء الأغوار الجنوبية، دعا المزارع أحمد الأغوات إلى ضرورة تطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة بالاعتماد على معايير اختيار عملية وعلمية تتمثل في توافر الموارد كالمياه والتربة والتكنولوجيا الزراعية، مؤكدا أن الأنظمة الزراعية المستدامة، مهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتسهم في استدامة الإنتاج كماً ونوعاً والمحافظة على الموارد واستدامتها في التغيرات المناخية.



فيما أشار مزارع المحاصيل الحقلية من بلدة وادي ابن حماد منور الهنداوي إلى الدور المهم للزراعة المستدامة في تلّبية احتياجات وطموحات الأجيال حاضرًا ومستقبلًا، فهي من الركائز الأربع للأمن الغذائي كافة، المتمثلة بتوافر الأغذية، والحصول عليها واستخدامها واستقراراها، ومساهمتها بأبعاد الاستدامة الثلاثة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية).



وأشار المزارع هشام الجعافرة من بلدة راكين الواقعة شمالي محافظة الكرك إلى أن الممارسات الزراعية المستدامة تسهم بتعزيز تنوع الإنتاج الزراعي، وتحسن الوصول إلى الغذاء الصحي، من خلال تبني أنماط زراعية تساعد على توفير فرص العمل في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل التبعية عن الأغذية المستوردة.



وأشار رئيس اتحاد المزارعين عوده الرواشدة إلى أهمية الزراعة المستدامة ودورها في تلبية متطلبات البشرية من المحاصيل الزراعية التي تعد من أهم مصادر الغذاء، لافتا إلى أن ظهور مشاكل عديدة في البيئة مثل تدهور التربة السطحية وجفافها، وتلوث المياه الجوفية والهواء، واستخدام المواد الكيميائية في الزراعة وغيرها؛ أدى إلى صعوبة الزراعة في ظل الكثير من المعيقات المادية والمناخية.



وقال إن التقنيات الزراعية المستدامة تسهم بزيادة الإنتاجية الزراعية على المدى الطويل عن طريق استخدام الأساليب المبتكرة مثل الزراعة العضوية والزراعة المائية والزراعة المحمية، وصولا إلى تحقيق محاصيل ذات جودة وكفاءة عالية.



بدوره، قال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة إن الزراعة المستدامة تساعد بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمع البشري من الغذاء والحفاظ على البيئة وهذا النهج الجديد في الزراعة هو أكثر استدامة وتوازنًا مقارنة بالنماذج التقليدية، حيث يتم تنفيذها بأساليب مبتكرة ويساهم في تحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.



وأكد على الدور الدائم والمستمر للمديرية في عقد العديد من الورشات التوعوية والمدارس الحقلية العملية التي تهدف إلى الوصول إلى المزارعين في مواقعهم لرفع المستوى التوعوي الزراعي عندهم من خلال التطبيق العملي وصولا إلى جودة زراعية متكاملة العناصر والأركان.