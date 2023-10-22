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الأحد، 22-10-2023 04:15 م

مهيدات يفتتح سلسلة دورات تدريبية لمهندسي التغذية في الخدمات الطبية الملكية حول أنظمة سلامة الغذاء

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الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلسلة دورات تدريبية حول أنظمة سلامة الغذاء موجهة لمهندسي التغذية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.

واستهل مهيدات كلمته الافتتاحية بتثمين الجهود المكثفة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ومواصلة الليل مع النهار لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين،  ودعا مهيدات الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت وفاء لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة .

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وأشار مهيدات إلى سعي المؤسسة المستمر نحو تحديث تعليماتها وإجراءاتها المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء لتواكب آخر المستجدات والتطورات وبما يساهم في تعزيز سمعة الرقابة الصحية على الغذاء، والمضي قدما في نهج العمل الذي دأبت المؤسسة منذ نشأتها عليه في توعية الشركاء لضمان سلامة وجودة الغذاء،و فعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة الطبية والمستلزمات بتطبيق أحدث الممارسات والتشريعات العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء .


وأكد مهيدات على ثقة المؤسسة بأن العمل الرقابي يتطلب تكاتفا وتعاون كافة الجهات معاً وتعزيز شراكة المؤسسة مع شركائها الرئيسيين في تطوير وتحديث منظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة للوصول إلى أعلى مستويات جودة وسلامة الأغذية .


من جهته أعرب مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية في الخدمات الطبية الملكية العميد الركن هاني المصري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عامة ومديرية الخدمات الطبية خاصة، عن الشكر والامتنان للتعاون المستمر والجهود المبذولة من المؤسسة العريقة في تقديم مثل هذه الدورات الهامة المتخصصة في أنظمة السلامة الغذائية HACCP  و ISO  و GMP  لمرتبات دائرة الخدمات العامة والتغذية بهدف تعزيز المعرفة حول أهمية السلامة الغذائية وتطبيقها في مجال العمل حيث تكللت جهود المؤسسة بمنح شهادات لثمانين مشارك ومشاركة خلال العام الماضي وما زال عطاء المؤسسة مستمر مؤكدا على التقدير لهذا الجهد والتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بما يخدم الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى .


وقال مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد رشايدة أن الورشة التي تنظمها شعبة التوعية في المؤسسة تتضمن سلسلة دورات تدريبية يقدمها الفنيون المتخصصون من كوادر المؤسسة ستستمر على مدار خمسة أيام حول عدة محاور مهمة منها نظام تحليل المخاطر، ونقاط الضبط الحرجة، وممارسات التصنيع الجيدة، والأمراض المنقولة بالغذاء، والممارسات الصحية الجيدة بما في ذلك التعقيم والتنظيف والتعبئة والتغليف ونظام الايزو والأغذية الخاصة وبطاقة البيان .

 




 

 


 

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