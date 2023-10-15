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الأحد، 15-10-2023 02:12 م

مهيدات يتفقد سير الأعمال الرقابية بفرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في المفرق

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الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، سير أعمال الرقابة والتفتيش بفرع المؤسسة في محافظة المفرق خلال جولة ميدانية نفذها صباح اليوم في المحافظة.

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وناقش مهيدات مع فرق الرقابة والتفتيش الجهود الرقابية المبذولة والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين، موجهاً بضرورة الحفاظ على ذات المستوى من الأداء والاستمرار بوتيرة تكثيف الجهود الرقابية الميدانية وتطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني.


وأبدى مهيدات الدعم المتواصل لتطوير منظومة التفتيش وتنفيذ الخطط الرقابية على أتم وجه لتعزيز الأمن الغذائي للمواطن.


وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الدورية المتواصلة بهدف التواصل المستمر والمتابعة على أرض الواقع عمل فروع المؤسسة في مختلف مناطق المملكة.


 




 

 


 

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