الغذاء والدواء : مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر بالاسواق

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.

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وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تمنح مثل هذه المطاعيم أولوية التسجيل والموافقة على تحديث تركيبتها سنويا لضمان فاعليتها ضد سلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية.



وأضاف مهيدات أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية مسعر وفق أسس تسعير الأدوية المعتمدة لدى المؤسسة وتخضع عملية تداوله بالسعر المعلن عنه من قبل المؤسسة للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة.



وأكد مهيدات أن المؤسسة تتابع دوريا بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وتتخذ دوريا إجراءات احترازية في حال استجد نقص أي صنف دوائي وبما يكفل الحفاظ على الأمن الدوائي واستمرار توفير الأدوية بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي دون أي نقص.