مهيدات يبحث في البريد الأردني آليات تنفيذ عدة مشاريع مشتركة

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود آليات تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية مشتركة لاستحداث خدمات رقمية مشتركة تخدم المجتمع المحلي وذلك خلال زيارته إلى مقر الشركة صباح اليوم وبحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب ورئيس مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة الدكتورة لارا برقان.

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وفي جولة ميدانية منفصلة لجمرك عمان تفقّد مهيدات اليوم سير إنجاز المعاملات الجمركية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية المستهدفة من قبل كوادر المؤسسة في قسم الرقابة الصحية تابع خلالها آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة وجمرك عمان من خلال مشروع النافذة الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل .



وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها المؤسسة ضمن برامج معدة مسبقا لمتابعة العمل ميدانيا على أرض الواقع.