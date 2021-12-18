مواطنون يشكون من تجمع مياه الأمطار وسط دير أبي سعيد

الوكيل الاخباري - طالب مواطنون ببلدة دير ابي سعيد بلواء الكورة في محافظة إربد بإيجاد حلول جذرية لمشكلة تجمع مياه الأمطار في محيط دوار السمط وسط البلدة، والتي تشكل خطورة على حركة المواطنين والمركبات.



وأكد مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تجمع مياه الأمطار وتشكيلها لبرك مائية قرب دوار السمط مشكلة متكررة في كل موسم شتاء.



من جهته، قال رئيس لجنة بلدية دير أبي سعيد الجديدة بكر الكعابنة، إن كوادر وآليات البلدية تعاملت مع مشكلة تجمع مياه الأمطار قرب دوار السمط وبعض المناطق الأخرى، مشيراً إلى أنه تم عمل قناة لتصريف المياه، مبيناً أن التنسيق جارٍ مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية لمنع تجمع مياه الأمطار.

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