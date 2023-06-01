مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - احتفل المواطن العراقي المقيم في الاردن الشيخ محمد نايف الأمير الكبيسي، اليوم الخميس، بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، بحضور أخيه الشيخ الدكتور حامد الكبيسي وعدد من أبناء الجالية العراقية في عمان.

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وجرى خلال الاحتفال، نحر جمل، تعبيرا عن فرح وسعادة المشاركين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الجالية العراقية والعرب والاردنيين.



ورفع الكبيسي، أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمين، بهذه المناسبة التي أسعدت الجميع ،ورسمت على الوجوه فرحة وسعادة نابعة من المشاعر الجياشة التي فاضت بها القلوب وامتلأت بها الصدور.



وقال الكبيسي، "نقول لجلالة الملك عبد الله الثاني، أدام الله الفرح والسرور في دياركم العامرة، ونحن نرى الفرحة العفوية الصادقة غمرت كل بيت اردني، و اثلجت صدور العرب والمقيمين في هذا البلد، الذي كان ولا يزال ملجأ لكل باحث عن الامن والامان والاستقرار ، وهذا ديدن الهاشميين في إكرام الضيف منذ نشأة الدولة الأردنية.



وأشار الكبيسي إلى ان احتفالات الاردنيين بهذه المناسبة بهذا الزخم، يعكس حجم الترابط الوثيق بين القيادة والشعب التفاف الأردنيين حول قيادتهم الفذة التي شاركتهم على الدوام جميع مناسباتهم.







