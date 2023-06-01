الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

رينج روفر ستقل العروسين خلال الموكب الملكي

تفاصيل بذلة ولي العهد في حفل زفافه

مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر

الخميس، 01-06-2023 04:35 م

مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

1


الوكيل الإخباري - احتفل المواطن العراقي المقيم في الاردن الشيخ محمد نايف الأمير الكبيسي، اليوم الخميس، بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، بحضور أخيه الشيخ الدكتور حامد الكبيسي وعدد من أبناء الجالية العراقية في عمان.

اضافة اعلان


وجرى خلال الاحتفال، نحر جمل، تعبيرا عن فرح وسعادة المشاركين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الجالية العراقية والعرب والاردنيين.


ورفع الكبيسي، أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمين، بهذه المناسبة التي أسعدت الجميع ،ورسمت على الوجوه فرحة وسعادة نابعة من المشاعر الجياشة التي فاضت بها القلوب وامتلأت بها الصدور.


وقال الكبيسي، "نقول لجلالة الملك عبد الله الثاني، أدام الله الفرح والسرور في دياركم العامرة، ونحن نرى الفرحة العفوية الصادقة غمرت كل بيت اردني، و اثلجت صدور العرب والمقيمين في هذا البلد، الذي كان ولا يزال ملجأ لكل باحث عن الامن والامان والاستقرار ، وهذا ديدن الهاشميين في إكرام الضيف منذ نشأة الدولة الأردنية.


وأشار الكبيسي إلى ان احتفالات الاردنيين بهذه المناسبة بهذا الزخم، يعكس حجم الترابط الوثيق بين القيادة والشعب التفاف الأردنيين حول قيادتهم الفذة التي شاركتهم على الدوام جميع مناسباتهم.

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
6478b39b0a8e9

الخصاونة يهنئ بزفاف ولي العهد

5202324215059672535041

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

رجوة

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

1

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

wwwwwwww

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

9

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

أخبار متعلقة
5202327133154265083105

عشائر العتوم بجرش تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تعلن عن فعاليات بالمحافظات احتفاء بزفاف ولي العهد

ط

تعرف على الحضور الدولي الرسمي لحفل زفاف ولي العهد

ولي

إطلاق منصة إلكترونية لإرسال التهاني إلى سمو ولي العهد

6

ولي العهد عبر انستغرام: لطالما كان الاستقلال عنوان عزتنا

w

"الموكب الأحمر"... من أبرز مراسم حفل زفاف ولي العهد