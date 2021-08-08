موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

الوكيل الاخباري- سجل الحمل الكهربائي مساء أمس السبت 3220 ميجا واط، مقابل حمل صباحي بلغ 3030 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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ويعتبر الحمل المسائي المسجل يوم أمس الأعلى خلال موجة الحر الأخيرة، فيما كان الحمل الصباحي الأعلى الذي سجل يوم الأربعاء الماضي والذي بلغ 3100 ميجا واط.



ويتوقع أن يصل حمل النظام الكهربائي خلال الصيف الحالي إلى 3700 ميجا واط.



وبلغ أقصى حمل كهربائي مسجل العام الماضي 3630 ميجا واط بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 والذي بلغ 3380.



وأكدت الشركة، أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على تغطية أي أحمال كهربائية من مصادر التوليد المختلفة، وهناك خطط معدة مسبقا للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.