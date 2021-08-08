الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في جرش

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الأحد، 08-08-2021 02:29 م

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

czo2OToiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS5nZW1pbmkubWVkaWEvaW1nL2xhcmdlLzIwMjEvNy80LzIwMjFfN180XzIwXzE4XzQ1XzcuanBnIjs=


الوكيل الاخباري- سجل الحمل الكهربائي مساء أمس السبت 3220 ميجا واط، مقابل حمل صباحي بلغ 3030 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان


ويعتبر الحمل المسائي المسجل يوم أمس الأعلى خلال موجة الحر الأخيرة، فيما كان الحمل الصباحي الأعلى الذي سجل يوم الأربعاء الماضي والذي بلغ 3100 ميجا واط.


ويتوقع أن يصل حمل النظام الكهربائي خلال الصيف الحالي إلى 3700 ميجا واط.


وبلغ أقصى حمل كهربائي مسجل العام الماضي 3630 ميجا واط بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 والذي بلغ 3380.


وأكدت الشركة، أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على تغطية أي أحمال كهربائية من مصادر التوليد المختلفة، وهناك خطط معدة مسبقا للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصحة

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

7202015141854786695092

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك 2

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

9351148161452798286

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

407100_8_1628418757

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

20190705144821152

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
main_image610b9184ae20a

موجة الحر ترفع الاحمال الكهربائية الى 3210 ميجا واط