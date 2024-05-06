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الإثنين، 06-05-2024 09:19 ص

مطعم كويتي يقدم وجبة طعام مطلية بالذهب - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لوجبة ورق عنب مطلية بالذهب، زعم ناشروها بأنها تعود لمطعم كويتي، ويصل سعرها لنحو ألفين دينار أي نحو 6500 دولار.

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ونشر الفيديو أحد الحسابات المهتمة بتقييم المطاعم، الذي شارك تجربته مع المطعم الذي يقدم ورق عنب الذهب، وقال: "اليوم سأتكلم عن تجربتي مع ألذ ورق عنب بالكويت، ورق العنب مغلف بالذهب وسعر الكيلو 2000 دينار، لكن بدون مبالغة الطعم خيالي.. في منه حامض وسبايسي، ويسوى سعره".

 

وأثار مقطع الفيديو سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارهم لمدى المبالغة في سعر ورق العنب، فعلق أحدهم قائلا: "200 دينار افك عوق محتاج".

 

 

 

روسيا اليوم 

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