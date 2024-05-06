الطعاني: شهب شهر أيار عرض فلكي مذهل في سماء الأردن

الوكيل الاخباري - شهدت سماء الأردن والوطن العربي حدوث زخة شهب إيتا الدلويات، المعروفة أيضًا بـ "شهب شهر أيار" وفق المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني.

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وقال الطعاني إن هذه الزخة تحدث عندما تدخل الأرض في مسار مذنب هالي، حيث يتسبب دخول غبار المذنب في الغلاف الجوي واحتراقه، ويشكل منظر رائع لهواة الفلك ومحبي التصوير الفلكي.



وتابع" تُسمى هذه الزخة باسم برج الدلو، نسبةً إلى البرج الذي تبدو الشهب وكأنها تأتي منه،" مشيراً أن ذروة زخات الشهب من مساء يوم أمس حتى مساء يوم الثلاثاء بعد منتصف الليل وحتى قبل شروق الشمس.



وتوقع رؤية ما يصل إلى 50 شهابًا بالساعة في ظل الظروف المثالية .

