الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 06-05-2024 09:08 ص

2298 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3163 طنا، منها 2298 طن خضار، و639 طن فواكه، و225 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 15-25 قرشا، والبطاطا 25-45 قرشا، والبندورة 8-15 قرشا، والجزر 25-35 قرشا، والخيار 15- 35 قرشا، والزهرة 15-25 قرشا، والليمون 35- 60 قرشا، والموز البلدي 50- 75قرشا.

 




 

 


 

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