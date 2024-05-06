مشاجرة نسائية في الجو.. تجبر طائرة على العودة إلى المطار بالكويت

الوكيل الإخباري - شهدت رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية كانت في طريقها من تايلاند للكويت مشاجرة نسائية، مما جعل قائد الطائرة يعود لمطار بانكوك.

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وقالت الشركة الكويتية، يوم الأحد، في بيان عبر منصة "إكس" إن رحلة "KU414" القادمة من مطار بانكوك يوم الجمعة شهدت "مشاجرة بين بعض الركاب في حالة غير طبيعية، مما أثار الفوضى وقلق المسافرين الآخرين".



كما أضافت الشركة أنه "على إثرها قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار، التزاماً بالإجراءات الأمنية".



وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين"، مشددة على "أهمية التزام جميع الركاب بالإجراءات الأمنية والقوانين المعمول بها في الشركة".



بدورها، أعلنت النيابة العامة الكويتية في بيان على منصة "إكس"، أنها أمرت "بحجز مواطنات لاتهامهن بارتكاب أعمال عنف على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من تايلاند إلى الكويت".



وذكرت النيابة العامة الكويتية أن المسافرات كن "في حالة غير طبيعية"، عندما افتعلن شجارا بينهن، فيما قاومت اثنتان منهن ضابط حماية الطائرة وتعديتا عليه بالسب، بحسب البيان.



كما قالت النيابة الكويتية إنها استجوبت المتهمات وأمرت بإحالة اثنتين منهن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما.

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