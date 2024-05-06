الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري-

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تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدة حوادث خلال ال 24 ساعة الماضية وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.وقال النقيب عامر صمادي من إدارة الدوريات الخارجية عبر أثير إذاعة الأمن العام انه تم التعامل مع حادثين على طريق استراد المفرق - الزرقاء احدهما تدهور تريلا ولم ينتج عنه اصابة والآخر تصادم بين مركبتين باتجاه الزرقاء .وأضاف تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من مستشفى الملك طلال العسكري باتجاه المفرق نتج عنه اصابة واحدة متوسطة.وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد- عمان نتج عنه إصابتين حالتهما العامة متوسطة