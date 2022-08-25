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الخميس، 25-08-2022 09:59 م

موعد إعلان أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي، السبت المقبل أسماء المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية "الأقل حظا"، وفقا لمدير وحدة تنسيق القبول الموحد، التابعة للوزارة، مهند الخطيب.

وقال الخطيب، لقناة المملكة إنّ اللجنة العليا للمكرمة الملكية اعتمدت 582 مدرسة "أقل حظا".

وأضاف أن مجلس التعليم العالي قرر زيادة مقاعد أبناء الأردنيات في الجامعات الرسمية من 150 مقعدا إلى 200 مقعد، حيث سيكون لهم طلبات خاصة بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالب الأردني "أي في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

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