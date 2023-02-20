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الإثنين، 20-02-2023 09:53 ص

موعد اعلان قائمة المقبولين بطلبات سوء الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الطلبات المقدمة لسوء الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 1973 طلبا، وفق الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الاثنين.اضافة اعلان


وتوقع الخطيب ارتفاع أعداد الطلبات حتى الساعة 12:00 من الثلاثاء، مشيرا إلى أن الساعات الـ24 الأخيرة من التقديم ترتفع فيها الأعداد بشكل أكبر.

وأضاف أن نشر قائمة المقبولين من المتقدمين بطلبات سوء الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات يوم الأربعاء أو الخميس.

وبدأت عملية تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2023، إلكترونيا الأحد، حسبما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي.

وقالت الوحدة في بيان صحفي السبت، إن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة الذين لم يقبلوا في أي خيار من خياراتهم في طلب الالتحاق (طلبة إساءة الاختيار) أو الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول، ويرغبون بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح الأحد، وحتى الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء المقبل.

 




 

 


 

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