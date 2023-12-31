موعد دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن دوام طلبة المدارس الحكومية سيبدأ بتاريخ ٢١ كانون ثاني ، اما دوام طلبة المدارس الخاصة سيكون في الأول من شباط .

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وقال المساعفة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان سبب الاختلاف في موعد الدوام بين المدارس الحكومية والخاصة يعود الى تمديد عدد ايام دوام الطلبة في المدارس الحكومية ( أسبوعين في كل فصل دراسي ) لنتمكن من تطبيق البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي ، حيث أن البرنامج يطبق طول العام الدراسي .