الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 11:23 ص

مياه اليرموك تؤكد استعدادها للمنخفض الجوي المتوقع

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الوكيل الإخباري- اتخذت شركة مياه اليرموك استعداداتها وبكامل كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي والظروف الجوية المرافقة، بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارىء والحكام الإداريين في محافظات الشمال وألويتها من اجل تلقي الشكاوى ومتابعتها بالسرعة القصوى.

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واكد مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهمية التعاون والتنسيق والتشارك في المسؤولية بين الشركة والمواطنين، داعيا إلى عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي في ظل الظروف الجوية وتساقط الأمطار؛ لما يسببه ذلك من فيضان الصرف الصحي وخروج المياه العادمة إلى الشوارع، وبالتالي حدوث مكرهة صحية.


كما دعا إلى إتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حال حدوث الانجماد من خلال لفها بقطعة قماش أو خيش ثم لفها بقطعة بلاستيكية لضمان سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف، وكذلك تفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر .


ولفت إلى أن بعض المواطنين يلجأون الى إزالة أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لتصريف مياه الأمطار المتجمعة ما يتسبب بانسداد الخطوط نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة كالأكياس والحجارة والرمال التي تجرفها المياه معها إلى داخل المناهل، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند إزالتها.


وأشار إلى أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد، وأن أي تعديل يطرأ سيعلن عنه مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مطالبا باعتماد الرقم الموحد 117116 لشكاوى المياه والصرف الصحي.

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