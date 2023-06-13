الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 10:54 ص

مياه اليرموك تبدأ حملة واسعة لتحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين

file


الوكيل الإخباري- بدأت شركة مياه اليرموك حملة واسعة من أجل تحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين من خلال توزيع اشعارات تخاطب فيها المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من أربع دورات متتالية لتسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة سواء في ( مكاتب الشركة او عن طريق خدمة الدفع الالكتروني اي فواتيركم ،او الموقع الالكتروني للشركة WWW.Yw.com.jo   او مكاتب البريد الأردني او الجابي الميداني بعد التاكد من هويته) في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الاشعار.

وأكدت الشركة انه وفي حال عدم التجاوب للدفع ستضطر "آسفة"  الى تحصيل هذه الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري /سلطة المياه .

اضافة اعلان


ويذكر بان شركة مياه اليرموك تعمل على تحصيل الاموال العامة ضمن اجراءات قانونية تبدأ بتوزيع اشعارات للمواطنين الذين ترتبت عليهم ذمما مالية للشركة نتيجة عدم قيامهم بتسديد اثمان المياه ولفترات طويلة وبعد اسبوعين من توزيع تلك الاشعارات يتم تنظيم كشوفات بالمشتركين الذين لم يقوموا باي اجراء لتسوية امورهم المالية مع الشركة ليصار الى نشر تلك الكشوفات في الجريدة الرسمية ومن ثم وبعد ستين يوما من نشر تلك الكشوفات يتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك ولا يتم رفع اشارة الحجز الا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة.


كما واشارت الشركة بان هذه الاشعارات ليست هي الاولى وانما تعتبر كل فاتورة مياه هي بمثابة اشعار او انذار بالفصل في حال عدم التسديد خلال اسبوعين من تاريخ استلام المشترك لفاتورة المياه وهذه المعلومات مدونة خلف فاتورة المياه. 
ويمكن للمواطنين الاطلاع على إجراءات تحصيل الاموال العامة كاملة من خلال صفحة الفيس بوك Yarmoukwater @ الخاصة بالشركة او موقع الشركة الالكتروني

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9380

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

-القدس-في-اربد-e1564145255830

بلدية إربد الكبرى تُشغّل الاشارة الضوئية على تقاطع شارع فلسطين وشارع الرشيد

WhatsApp Image 2023-06-13 at 11.26.43 AM

الضمان تُبرم مذكرة تفاهم لتوفير نافذة خدمات لها في نقابة المقاولين

1 (1)

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

main_image6357012b678ff

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

2019_10_28_04_53_01

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان