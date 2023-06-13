مياه اليرموك تبدأ حملة واسعة لتحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين

الوكيل الإخباري- بدأت شركة مياه اليرموك حملة واسعة من أجل تحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين من خلال توزيع اشعارات تخاطب فيها المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من أربع دورات متتالية لتسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة سواء في ( مكاتب الشركة او عن طريق خدمة الدفع الالكتروني اي فواتيركم ،او الموقع الالكتروني للشركة WWW.Yw.com.jo او مكاتب البريد الأردني او الجابي الميداني بعد التاكد من هويته) في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الاشعار.



وأكدت الشركة انه وفي حال عدم التجاوب للدفع ستضطر "آسفة" الى تحصيل هذه الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري /سلطة المياه .

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ويذكر بان شركة مياه اليرموك تعمل على تحصيل الاموال العامة ضمن اجراءات قانونية تبدأ بتوزيع اشعارات للمواطنين الذين ترتبت عليهم ذمما مالية للشركة نتيجة عدم قيامهم بتسديد اثمان المياه ولفترات طويلة وبعد اسبوعين من توزيع تلك الاشعارات يتم تنظيم كشوفات بالمشتركين الذين لم يقوموا باي اجراء لتسوية امورهم المالية مع الشركة ليصار الى نشر تلك الكشوفات في الجريدة الرسمية ومن ثم وبعد ستين يوما من نشر تلك الكشوفات يتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك ولا يتم رفع اشارة الحجز الا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة.



كما واشارت الشركة بان هذه الاشعارات ليست هي الاولى وانما تعتبر كل فاتورة مياه هي بمثابة اشعار او انذار بالفصل في حال عدم التسديد خلال اسبوعين من تاريخ استلام المشترك لفاتورة المياه وهذه المعلومات مدونة خلف فاتورة المياه.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على إجراءات تحصيل الاموال العامة كاملة من خلال صفحة الفيس بوك Yarmoukwater @ الخاصة بالشركة او موقع الشركة الالكتروني