الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

حقيقة انتشار أسراب من الجراد في الرمثا

الإثنين، 10-04-2023 03:07 م

مياه اليرموك توقف محطة ضخ المكيفتة لإجراء أعمال الصيانة

494093_1_1680167770


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك، اليوم الاثنين، عن توقف محطة ضخ المكيفتة في لواء البادية الشمالية يومي الأحد والاثنين 16 و17 /4 /2023 من أجل إجراء أعمال صيانة للمحطة، إضافة إلى تركيب مضخة جديده داخل المحطة من قبل منظمة الصليب الأحمر وفقا لبيان الشركة.

اضافة اعلان


وأضافت الشركة أن مشتركيها في بلدة أم القطين/الحي الشمالي وبلدة اخشاع سليتين سيتاثرون بالتزويد المائي حسب برنامج التوزيع المعتمد، مؤكدة استئناف العمل في المحطة فور الانتهاء من تركيب المضخة وأعمال الصيانة اللازمة.


ودعت الشركة المشتركين إلى ضرورة التوفير في استخدامات المياه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1681128122249

الأمير الحسين يلتقي ولي عهد اليابان

6433f5b3013bf

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

111-22

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

0e79bbcf-219b-4ad0-a992-6b270260498b

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

أثر_الدين_على_الزكاة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

main_image6433e61085830

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

أخبار متعلقة
ae062c50-268a8760_horizontal_tilt_med_0

الملك يهنئ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه

333049942_764280038215071_4804464075205014362_n

قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

1678622787035 (1)

الأمانة تعيد تأهيل حديقة سمير الرفاعي

332108302_743470513849982_3768996462724345687_n

الخصاونة يوجه بالاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع بأسعار مخفضة

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

vx3FixsmT03zKaRepaU517Ti18Licyka0sLUG8xA

عزايزة يؤكد متابعة خطط التحديث السياسي