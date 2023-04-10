مياه اليرموك توقف محطة ضخ المكيفتة لإجراء أعمال الصيانة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك، اليوم الاثنين، عن توقف محطة ضخ المكيفتة في لواء البادية الشمالية يومي الأحد والاثنين 16 و17 /4 /2023 من أجل إجراء أعمال صيانة للمحطة، إضافة إلى تركيب مضخة جديده داخل المحطة من قبل منظمة الصليب الأحمر وفقا لبيان الشركة.

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وأضافت الشركة أن مشتركيها في بلدة أم القطين/الحي الشمالي وبلدة اخشاع سليتين سيتاثرون بالتزويد المائي حسب برنامج التوزيع المعتمد، مؤكدة استئناف العمل في المحطة فور الانتهاء من تركيب المضخة وأعمال الصيانة اللازمة.



ودعت الشركة المشتركين إلى ضرورة التوفير في استخدامات المياه.