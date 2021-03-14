الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 12:05 م

نائب عام عمان: حالة الوفاة الثامنة بمستشفى السلط سببها كورونا

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الوكيل الإخباري- قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ حالة الوفاة الثامنة التي تمَّ تسجيلها في قضية مستشفى الحسين بالسلط، وبعد عملية التشريح تبين أن سبب الوفاة هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس نقص الأكسجين.

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واوضح صباح اليوم الأحد، أنَّ التَّحقيق ما زال مستمرًا لمعرفة كل حيثيات القضية، واحالة المتسببين بذلك للقضاء.


وكان مدعي عام السَّلط قد أوقف على ذمة القضية خمسة مسؤولين في المستشفى اسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسند اليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة سبع مرات.


وتعرض عدد من مرضى مستشفى الحسين بمدينة السَّلط أمس السبت، إلى نقص في مادة الأكسجين تسببت بوفاة سبعة أشخاص.


المصدر: بترا


 




 

 


 

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