نادي السلط الرياضي يختار الكابتن محمد الخشمان رئيسا لمجلس امنائه

الوكيل الإخباري - كرم نادي السلط الرياضي الثقافي الكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران اليوم وخلال مأدبة إفطار كبيرة بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس أمناء نادي السلط .

وفي كلمة لرئيس النادي خالد عربيات وبحضور العديد من رجالات و شباب السلط تمنى للكابتن الخشمان التوفيق في تحمل مسؤولياته ، كما أشاد عربيات بالدعم الذي يقدمه الكابتن الخشمان للنادي على الصعيد المجتمعي والثقافي ومن جانبه أعرب الكابتن محمد الخشمان عن إمتنانه بإختياره لتحمل هذه المسؤولية والأمانة الغالية مشيرا الى ضرورة التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع الأردني وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية و الانخراط بالعمل الحزبي لمواجهة التحديات التي يجابهها الوطن وضرورة الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك وقيادته الحكيمة.

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