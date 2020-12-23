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الأربعاء، 23-12-2020 05:24 م

نبض البلد يتصدر البرامج الحوارية المسائية في نسب المشاهدة

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الوكيل الاخباري - اظهرت اخر دراسة اجرتها شركة ابسوس المتخصصة تقدم برنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة قناة رؤيا الفضائية من حيث نسب واعداد المشاهدين يوميا 
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واشارت الدراسة الى ان البرنامج الذي يبث مباشرة في تمام الثامنة والنصف مساء عبر شاشة رؤيا تفوق على البرامج الحوارية اليومية التي تبثها شاشات المملكة المحليةالارقام اشارت الى ابتعاد نبض البلد في صدارة المشهد الاعلامي المحلي تلفزيونيا عن منافسيه في مختلف المحطات والقنوات العاملة محليا والتي تحوي برامج ذات صلة ومشابهة للبرنامج.

يشار الى ان ذات الدراسة اشارت الى تقدم قناة رؤيا واحتلالها صدارة المتابعة المحلية 

الدراسة والتي تعلن سنويا عبر ابسوس تعكس تاثير وانتشار المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية في الاردن . 

 




 

 


 

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