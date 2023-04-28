الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم التفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إسحق أبو حسين، الجمعة، إن المواد الطبيعية المصنعة للتجميل والمرخصة من الغذاء والدواء تخضع لرقابة دورية من المؤسسة لضمان إنتاج مستحضر آمن.

اضافة اعلان



وأضاف أنه عند التفتيش على أماكن التصنيع يجري فحص المواد مخبريا، مشيرا بالوقت ذاته لوجود نحو 70 مصنع تجميل مرخصا في الأردن يمكن التعاقد معها لإنتاج مواد التجميل بشكل قانوني.



وفي حديثه عن المنتجات التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال أبو حسين إنه في العام الماضي شكلت لجنة بالمؤسسة لمتابعة ما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي سواء المرخصة أو غير المرخصة.



وأضاف أنه ورد للمؤسسة خلال العام الحالي 186 شكوى تتعلق بمنتجات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه جرى التعامل مع معظم الشكاوى وإغلاق صفحات.



وحول نوع المخالفات قال إن معظم الشكاوى تتعلق بمستحضرات غير مجازة أو تكون دخلت بطرق غير قانونية أو منتجات محلية تصنع بظروف غير مناسبة سواء بمنازل أو مصانع غير مرخصة.



ولفت إلى أن المؤسسة لديها قسم شكاوى يمكن تقديم شكوى برسالة نصية للتعامل معها.



وقال إن المخالفات تكون بتحويل المخالفين للقضاء وإغلاق الصفحات عن طريق البحث الجنائي، مشيرا إلى أنه بحال تضرر شخص من استخدام المستحضرات عليه التوجه للقضاء.

