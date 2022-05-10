ندوة بالجامعة الهاشمية عن السلامة الرقمية

الوكيل الاخباري - نظمت لجنة تمكين المرأة في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الهاشمية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا)، اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة السلامة الرقمية والاجراءات المهمة لتجنب المخاطر الكبيرة.



وقدم المشاركون تعريفا للطلبة بالعنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي والمهارات التقنية الأساسية التي ينبغي امتلاكها، إلى جانب التصرف الأمثل في حال التعرض لذلك، إضافة إلى عرض لحالات التنمر الإلكتروني.

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