ندوة في العقبة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية".

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وأكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والأحزاب، باعتبار أن العمل الحزبي لم يعد ترفا سياسيا، بل واجب وطني يحتم علينا توعية السيدات بأهمية الأحزاب وتعزيز انخراط المرأة فيها.



وقالت الناشطة الاجتماعية مي القطامين إن المرأة الأردنية خطت خطوات مهمة وبارزة بدعم من القيادة الهاشمية والدولة الأردنية، لتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار السياسي، مشيرة إلى أن المكتسبات السياسية والتشريعية والقضائية التي حصلت عليها النساء خلال 25 عاما مضت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، هي الأبرز والأكثر رسوخا، ولا سيما في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين جرى إقرارهما في العام 2022 وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.



بدورها، أكدت المحامية رندا المعايطة أن مثل هذه الندوات لها دور كبير في التوعية، ولا سيما أن التجربة الحزبية جديدة، وقانون الانتخاب جرى تعديله ليتوافق مع تطور الحياة السياسية في الأردن.



وعرضت رئيسة مركز الأميرة بسمة للتنمية في العقبة المهندسة آية الكلالدة، لدور الصندوق الأردني الهاشمي ممثلا بمراكز الأميرة بسمة المنتشرة في محافظات المملكة كافة، ودوره المجتمعي المساند للمرأة وتمكينها.