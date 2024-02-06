الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة الشباب تُخصص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى مع كوريا الجنوبية اليوم - أسماء

فيديو- قتلى وجرحى بهجوم مسلح في اسطنبول

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

حزب الله يستهدف ثكنة ‏راميم الإسرائيلية

شاهد بالفيديو .. كتائب القسام وسرايا القدس يقصفان حشود الاحتلال في غزة

مقررة أممية: استهداف إسرائيل شاحنة مساعدات انتهاك صارخ للقانون الدولي

بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة اليوم لبحث مستجدات صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

التهتموني: بدائل الأردن للاستيراد لا تزال متوفرة ولم تنقطع

تراجع أسعار السكر الأبيض عالمياً

المصفاة: تعبئة نحو 788 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

الثلاثاء، 06-02-2024 12:07 م

التهتموني: بدائل الأردن للاستيراد لا تزال متوفرة ولم تنقطع

WhatsApp Image 2024-02-06 at 12.07.56 PM


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن الحكومة تعمل على تعزيز موقف وكلاء الخطوط الملاحية من حيث تلبية المتطلبات التي تجعل من ميناء العقبة جهة جاذبة.

اضافة اعلان


وأضافت التهتموني أن المعلومات الواردة عبر الخطوط الملاحية الدولية تشير إلى استمرار الشحن البحري عبر الموانئ العالمية بمسارات مختلفة، من خلال ائتلافات الشحن بين وكلاء الخطوط الملاحية وتوفير سفن التغذية، حيث يُعتبر توفير هذه البدائل الاستراتيجية من مهام الخطوط الدولية العابرة للموانئ الدولية.


وحول بدائل الأردن للاستيراد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل التطورات التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب حاليا، أكدت أن بدائل الشحن المختلفة البرية والجوية والبحرية ومتعددة الوسائط ما زالت متوفرة ولم تنقطع مع بداية الأزمة أساساً، وأن المشكلة تكمن في الاختلالات الدولية وأثرها على الكلف والوقت.


وأضافت أن دور وزارة النقل خصوصاً، والحكومة الأردنية عموماً، يتمثل بتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة وتعزيز عمل الخطوط الملاحية الدولية والقطاع الخاص في توفير البدائل اللوجستية المتاحة، من خلال دعم المحور اللوجستي الداخلي، كتسهيل إجراءات الجمارك ووضع سقف مالي لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية وتوفير ساحات التخزين المناسبة، ومن خلال محور الربط والتنسيق الدوليين بين الخطوط العالمية والموانئ وشركات سفن التغذية، ومنها ما تم تفعيله من خلال شركة الجسر العربي للملاحة، والتنسيق بين الخطوط الملاحية وشركات سفن التغذية كتلك التي تقدم بطلبها القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على تسهيل إجراءات دخول الباخرة والاصطفاف والتفريغ في الميناء الرئيسي.


وحول شركة الجسر العربي، وهل هنالك اتفاقيات جديدة من التعاون مع العراق ومصر بشأن النقل البحري، ولماذا لا يكون لدينا أسطول بحري، أكدت الوزيرة إدراج شركة الجسر العربي للملاحة وهي شركة مملوكة لحكومات الأردن وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية، خدمة النقل البحري بأسلوب النقل متعدد الوسائط من محطة الركاب في العقبة وصولاً إلى نوبيع، ثم إلى موانئ بالمتوسط ليتم نقل حاويات الشحن من هناك عبر الخطوط الملاحة العالمية.


واعتبرت التهتموني، ان هذا الخط يعد أحد البدائل الاستراتيجية القائمة والهامة في ظل الأزمة الحالية والتي توفر الفرص والبدائل الناجحة، حيث تعمل هذه الشركة على توفير الفرص التنافسية المناسبة لبدائل الشحن والمتعلقة بمعايير الوقت والكلف.


وأشارت إلى أن الرأي بجدوى الناقل الوطني يحتاج للخوض بدراسات مستفيضة من الناحية المالية والاقتصادية والاستراتيجية.


وقالت بخصوص شركة النقل البري العراقية الأردنية، فهي تحت إجراءات التصفية، أما بخصوص الشركة السورية الأردنية للنقل البري، فهناك إجراءات حكومية بخصوصها لم تتبلور بعد حتى يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.


أما بخصوص حل مشكلة السفريات الخارجية، الشام وجسر الملك حسين والسعودية، قالت" تستقبل هيئة تنظيم النقل البري جميع الطروحات والمشاكل التي يقدمها مشغلو هذه الخطوط، مشيرة إلى العديد من المعيقات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.


كما أوضحت بخصوص الموافقة على الهايبرد، أن هيئة تنظيم النقل البري وبعد الرجوع إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تبين أنه لا يوجد ما يمنع تسجيل وترخيص المركبات التي تعمل على نمط السفريات على نظام الهايبرد، شريطة أن تنطبق عليها شروط وتعليمات إدارة وترخيص السواقين والمركبات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b54d8d57-8189-4561-afa9-355ad103ad83

وزارة الشباب تُخصص مواقع لنقل مباراة منتخب النشامى مع كوريا الجنوبية اليوم - أسماء

1707209427153

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الصينية

1707202324980

البريد الأردني يوشح طابعا بريديا بعنوان تخليداً للحسين 25 عاماً

263041_10_1576615192

عين على القدس يرصد استهداف الاحتلال لبلدة سلوان

640da050116c0

المصفاة: تعبئة نحو 788 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

main_image65c1f32d63bd8

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

أخبار متعلقة
112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ

٢٠٢٤٠١٠٩_١٥١٨٣٦

أبو السعود: ارتفاع الطلب على المياه 35% في الأردن بسبب موجات اللجوء

111

اختتام مخيم أيلة للفن التشكيلي في العقبة

0TLruC1m8i1zHMFZt5iiZuiBKwIgV1dxkSnLEEzm

مهيدات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بالمقارنة مع مصر وتركيا

WhatsApp Image 2024-01-07 at 8.08.24 PM

حزب الاتحاد الوطني ينظم ندوة بعنوان "الموازنة المالية بين المشكلة والحل" - صور

659a90d24c59b779f416aba3

ندوة في المفرق حول احتياجات الشباب