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الإثنين، 19-02-2024 02:39 م

ورشة عمل للتوعية بحقوق المرأة العاملة في مأدبا

حقوق-المرأة-العاملة-في-نظام-العمل-السعودي


الوكيل الإخباري - نظم مركز الحياة راصد بالتعاون مع منظمة اكشن ايد، ورشة عمل بعنوان "علامة صديقة للمرأة" للتوعية وكسب التأييد بحقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص.

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وقال منسق الحياة راصد في مأدبا الدكتور ماجد الرضاونة إن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها، وجاءت هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى حيث اشتملت على توعية المرأة بحقوقها الاقتصادية وأهم القوانين الداعمة لها.


وقالت المدربة أماني الشورة إن المشروع يهدف إلى تأمين بيئة آمنة للمرأة في سوق العمل بدعم من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص بهدف الوصول لمعايير تتناسب مع قانون العمل ونظام الخدمة المدنية لتطبيقها داخل المنشآت.


وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطبيق أهداف العلامة لتمكين المرأة اقتصاديا في سوق العمل ودعمها في معرفة حقوقها العمالية وواجباتها تجاه سوق العمل.


يذكر أن هذه الورشة جاءت من أجل استقطاب مؤسسات المجتمع المدني في مأدبا للمشاركة في المشروع والتوسع في توعية المواطنين بحقوق المرأة العاملة.

 




 

 


 

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