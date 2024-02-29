الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 29-02-2024 04:15 م

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، جاهزية الجهات الرسمية والمنظومة المينائية والجمركية في العقبة، لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والبضائع العامة، لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم في مختلف محافظات المملكة.

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جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير جمرك العقبة العميد الدكتور مفلح أبو عليم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة هندريك نيجوف، وعضو غرفة صناعة عمان ديما سختيان، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، ورئيس نقابة أصحاب التخليص في العقبة محمد جلال.


وقال الفايز إن السلطة بجميع دوائرها الخدماتية والشركات التابعة لها تمكنت من تجاوز التحديات التي واجهتها خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد والتصدير من خلال موانئ العقبة التي عملت بكامل طاقتها للحفاظ على إيصال المواد التموينية والسلع بمختلف أنواعها إلى جميع محافظات المملكة.


وأشاد بجهود الدوائر المعنية من القطاعات العاملة كافة في إطار التشاركية والتكاملية على مدار الساعة، بهدف إنجاز المعاملات المتعلقة بعمليات المناولة وتسهيل حركة البضائع بانسيابية عالية من خلال المراكز الجمركية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفترات الزمنية، وزيادة نسب الإنجاز، وتجاوز التحديات بأوقات قياسية دون أي تأخير.


وأكد الحضور أهمية التعاون والتشارك القائم في تقديم أفضل الخدمات بالسرعة والدقة العالية، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه التجار والمستثمرين، وتوفير تسهيلات تسهم بتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير المواد التموينية بمختلف أنواعها والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية.

 




 

 


 

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