الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 08:50 م

نشاط علمي بعنوان العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية التمريض في جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مستشفى السلط الجديد نشاطًا علميًا حول "العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد " بحضور مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان ونائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة.

وأكد الدكتور القضاة، حرص الجامعة الدائم على تشجيع وإقامة النشاطات اللامنهجية والعلمية والتي تمكن الطلبة من الاستفادة والإطلاع على كل ما هو جديد ومتطور فيما يتعلق بالتخصصات الطبية بهدف تخريج كوادر صحية متخصصة ومدربة قادر على الانخراط والمنافسة في سوق العمل .

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