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الثلاثاء، 02-05-2023 11:28 م

مباحثات بين البلقاء التطبيقية ومصلحة الموانئ الليبية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني مع وفد مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية برئاسة صالح البري تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تدريب الكوادر والطلبة من الجمهورية الليبية الشقيقة في مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري.

وقال العجلوني إن مركز العقبة البحري يعد من احدث المراكز والأول من نوعه في الأردن الذي يوفر برامج أكاديمية متخصصة مثل بكالوريوس تكنولوجيا النقل البحري ودبلوم هندسة البحرية المعتمدين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة البحرية الأردنية ، إضافة لعقده العديد من الدورات المتخصصة في العلوم البحرية التي تستهدف العاملين على السفن لتطوير قطاع النقل البحري وخدمة الشركات البحرية العاملة في المنطقة والعالم .

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