الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يطلع نظيريه الإيطالي والقبرصي على نتائج اجتماع عمان التشاوري

الملك : أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لتطوير تجربة السياح

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الجزائري

احتفالية في الطفيلة التقنية باليوم العالمي للغة العربية

الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار

اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية

وزير الزراعة يلتقي وفدا من مبادرة "أردنا نعمة"

أندية البيئة والإبداع تزور مركز البحوث الزراعية

مصرف الراجحي - الأردن ينضم إلى منصة " بُنى" للمدفوعات العربية

مديرية الأمن العام تطلق تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم (114)

الأربعاء، 03-05-2023 06:18 م

الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار

w


الوكيل الاخباري - وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار التابع لكلية جرش التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقدّم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، عرضا حول المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها 54 دونما، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت إنشاء البنية التحتية بنحو مليون دينار، فيما ستنتهي المرحلة الثانية أواخر عام 2024 بقيمة إجمالية 5.4 مليون دينار.

وأشار العجلوني إلى أن الكلية ستطرح تخصصات مناسبة لطبيعة محافظة جرش السياحية وذات الإرث الحضاري الغني، ومن المتوقع أن تكون نسب التشغيل فيها مرتفعة كنسب التشغيل في باقي كليات الجامعة المنتشرة بالمملكة.

وبين أن المركز سيدرّس برامج الدبلوم المتوسط في صيانة وترميم الآثار، والإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، والبكالوريوس في صيانة وترميم الآثار.

وتوقع العجلوني بدء التدريس في الكلية منتصف عام 2025 بقبول 500 طالب وطالبة في الدفعة الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الطلبة فيها إلى نحو 4.5 إلى 5 آلاف مع نهاية المرحلة الرابعة والأخيرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

الملك : أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لتطوير تجربة السياح

4202312194559452638287

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الجزائري

w

احتفالية في الطفيلة التقنية باليوم العالمي للغة العربية

w

اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة وشركة المدن الصناعية

w

وزير الزراعة يلتقي وفدا من مبادرة "أردنا نعمة"

w

أندية البيئة والإبداع تزور مركز البحوث الزراعية

أخبار متعلقة
120232015275685732634

مندوبا عن الملك... العيسوي يقدم واجب العزاء الى عشيرة الخزاعلة

w

مباحثات بين البلقاء التطبيقية ومصلحة الموانئ الليبية

4202327202716360417395

عجلون: مطالبات بتشجيع الاستثمارات السياحية الكبرى

image (2)

العيسوي يعزي عشيرة الشقيرات

رؤؤؤ

الملك والعاهل المغربي يتبادلان التهاني بعيد الفطر

w

الملك يؤدي مناسك العمرة