الملك يضع حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار

الوكيل الاخباري - وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار التابع لكلية جرش التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وقدّم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، عرضا حول المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها 54 دونما، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت إنشاء البنية التحتية بنحو مليون دينار، فيما ستنتهي المرحلة الثانية أواخر عام 2024 بقيمة إجمالية 5.4 مليون دينار.



وأشار العجلوني إلى أن الكلية ستطرح تخصصات مناسبة لطبيعة محافظة جرش السياحية وذات الإرث الحضاري الغني، ومن المتوقع أن تكون نسب التشغيل فيها مرتفعة كنسب التشغيل في باقي كليات الجامعة المنتشرة بالمملكة.



وبين أن المركز سيدرّس برامج الدبلوم المتوسط في صيانة وترميم الآثار، والإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، والبكالوريوس في صيانة وترميم الآثار.



وتوقع العجلوني بدء التدريس في الكلية منتصف عام 2025 بقبول 500 طالب وطالبة في الدفعة الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الطلبة فيها إلى نحو 4.5 إلى 5 آلاف مع نهاية المرحلة الرابعة والأخيرة.

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