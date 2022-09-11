الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

تنويه من الأمن العام حول تغيير موعد ومكان تلقي المعايطة للتهاني

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

الأحد، 11-09-2022 01:35 م

نصف موازنة الأردن المائية تذهب للقطاع الزراعي

1484998618558223000


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الأحد، إن الموازنة المائية في الأردن المخصصة للقطاعات كافة تصل إلى نحو مليار متر مكعب فقط من المياه نصفها يذهب إلى الزراعة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال كلمة للحنيفات في ورشة تدريب إدارة مياه الري، تنظمها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) تحت مشروع "كفاءه وإنتاجية المياه واستدامتها في مناطق الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي.


ويعد الأردن ثاني بلد من حيث الفقر المائي، وفق الحنيفات الذي قال رغم ذلك هناك "إنتاج وإنجاز وتوفير لكل قطرة ماء خدمة للقطاع الزراعي وللمزارعين" وتابع: "عندما نتحدث عن الموازنة المائية والتي تصل إلى حوالي مليار متر مكعب فقط لكافة القطاعات نصفها للزراعة".


واعتبر الحنيفات أن الأردن "البلد العربي الأول باستخدام المياه المدورة للزراعات المقيدة، و93% من مياهنا المدورة تستخدم وبالتالي هنالك توظيف علمي وتقني لكل قطرة ماء وهذه الكمية المحدودة تنتج حوالي 2.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي وتصدر إلى حوالي 60 دولة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920224131718662476532

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

620222319130647460871

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

1

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

920229165923365287531

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

8202216131720716969213

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

www

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-16 at 11.02.37 AM

الهواري: نسعى لتغذية النساء في سن الإنجاب وصغار الأطفال

820227133048106344907

الحموري يطلع على مهام المجلس التمريضي

main_image60e09ea69e817

تقنين المياه يهدد المحاصيل الزراعية في وادي الأردن

article-vache_844547_679x417

مربي الأبقار: ملتزمون بأسعار الحليب ومصانع إنتاج رفعت الأسعار

IMG-20220813-WA0073

أبو عاقولة: التجارة البينية مع سوريا ما زالت ضعيفة

pic_143043

مشروع أردني مغربي للتدريب في المجالات الفندقية