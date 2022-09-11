نصف موازنة الأردن المائية تذهب للقطاع الزراعي

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الأحد، إن الموازنة المائية في الأردن المخصصة للقطاعات كافة تصل إلى نحو مليار متر مكعب فقط من المياه نصفها يذهب إلى الزراعة.

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جاء ذلك خلال كلمة للحنيفات في ورشة تدريب إدارة مياه الري، تنظمها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) تحت مشروع "كفاءه وإنتاجية المياه واستدامتها في مناطق الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي.



ويعد الأردن ثاني بلد من حيث الفقر المائي، وفق الحنيفات الذي قال رغم ذلك هناك "إنتاج وإنجاز وتوفير لكل قطرة ماء خدمة للقطاع الزراعي وللمزارعين" وتابع: "عندما نتحدث عن الموازنة المائية والتي تصل إلى حوالي مليار متر مكعب فقط لكافة القطاعات نصفها للزراعة".



واعتبر الحنيفات أن الأردن "البلد العربي الأول باستخدام المياه المدورة للزراعات المقيدة، و93% من مياهنا المدورة تستخدم وبالتالي هنالك توظيف علمي وتقني لكل قطرة ماء وهذه الكمية المحدودة تنتج حوالي 2.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي وتصدر إلى حوالي 60 دولة".