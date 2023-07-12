الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول امتحانات طلبة التوجيهي غدا الخميس

الضمان: 9200 راتبا تقاعديا خصصت لغير الأردنيين

طلبة كلية الفنون والتصميم في "الأردنية" يقيمون حفلا موسيقيا ومعرضا فنيا

استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد

تحذير فلسطيني من محاولات فرض عقوبات جديدة تستهدف الأسرى

تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ376 شركةً ومكلَّف

تعيين زاهرة عبدالرزاق طبيشات مفوضة طاقة ومعادن

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الحر في الأردن

الأربعاء، 12-07-2023 12:03 م

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

22023515401856741724


الوكيل الاخباري - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الطاقة إن الأحمال الكهربائية شهدت أمس ارتفاعاً غير مسبوقاً مقارنة بالعام الماضي مبينة أنه بلغ أقصى حمل تم تسجيله 3280 ميغا واط في الفترة المسائية و2880 ميغا واط، خلال فترة النهار.

وتوقعت القاق بأن نشهد ارتفاعاً بالأحمال الكهربائية اليوم في ظل بدء موجة الحر التي ستشهدها المملكة بشكل غير مسبوق.

ودعت المواطنين بضرورة ضبط أنظمة التبريد على 24 درجة مئوية ، مشيرة بأن أي ضبط للأنظمة بدرجة أقل من ذلك ستزيد على سحب الكهرباء من الجهاز بنسبة 4% مما سيتسبب بزيادة على قيمة فاتورة الكهرباء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول امتحانات طلبة التوجيهي غدا الخميس

0L5A8947

الضمان: 9200 راتبا تقاعديا خصصت لغير الأردنيين

a0425a63-6dd7-4c36-b6aa-d4f21b231186

اليرموك: العموش يرعى الحفل الختامي لمشروع "تطوير مهارات حديثي التخرج

3cb7e2df-141b-49b4-90df-54c8f5ccdebe

طلبة كلية الفنون والتصميم في "الأردنية" يقيمون حفلا موسيقيا ومعرضا فنيا

1689158725471

انطلاق ملتقى الفن والجمال بالعقبة غدا

1689154881354

1.31% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار

أخبار متعلقة
6202330124859667378202

ما سبب الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر بالاردن ؟!

64ae66eebbc0a

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

0L5A1487

هيئة الطاقة تتلقى 5 طلبات لإقامة محطات محروقات الشهر الماضي

2004-08-30T000000Z_475329276_RP5DRICDGWAA_RTRMADP_3_ENERGY-IRAQ

العراق يدرس زيادة كميات النفط الموردة للأردن

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

217-5448632ead

الخرابشة: استهلاك 4 مليارات لتر من المشتقات النفطية سنويا