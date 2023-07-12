نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الوكيل الاخباري - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الطاقة إن الأحمال الكهربائية شهدت أمس ارتفاعاً غير مسبوقاً مقارنة بالعام الماضي مبينة أنه بلغ أقصى حمل تم تسجيله 3280 ميغا واط في الفترة المسائية و2880 ميغا واط، خلال فترة النهار.



وتوقعت القاق بأن نشهد ارتفاعاً بالأحمال الكهربائية اليوم في ظل بدء موجة الحر التي ستشهدها المملكة بشكل غير مسبوق.



ودعت المواطنين بضرورة ضبط أنظمة التبريد على 24 درجة مئوية ، مشيرة بأن أي ضبط للأنظمة بدرجة أقل من ذلك ستزيد على سحب الكهرباء من الجهاز بنسبة 4% مما سيتسبب بزيادة على قيمة فاتورة الكهرباء.

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