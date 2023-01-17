الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

خارجية النواب تستنكر منع الاحتلال للسفير الأردني من دخول باحات الأقصى

لقاء يبحث واقع الإنتاج المحلي من حليب الابقار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

توضيح من صندوق المعونة حول الدعم النقدي الموحد

وزير المياه: الفاتورة الشهرية للمياه لصالح المواطن

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

نقابة الأطباء تحذر المواطنين من مراكز طبية غير مرخصة

جلسة حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية في مركز زها الثقافي

تحذير هام للأردنيين في أمريكا

المعهد المروري ينهي دراسة المواقع الخطرة والتواصل مع الجهات المعنية لوضع الحلول

الثلاثاء، 17-01-2023 07:47 م

نقابة الأطباء تحذر المواطنين من مراكز طبية غير مرخصة

11202221234857950818111


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - باشرت نقابة الأطباء الأردنية، إجراءات رفع دعاوى قضائية بالحق العام على مراكز طبية غير مرخصة تدار من قبل غير الأطباء.

وقالت النقابة، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، إن تلك المراكز تدار من خلال صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وتقوم بالترويج للإجراءات الطبية المتعددة مثل العمليات الجراحية والتجميلية عن طريق المقاولات المخالفة لقانون نقابة الأطباء.

وتهيب بالمواطنين بتوخي الحذر وعدم الانقياد خلف أية إعلانات دون التأكد من قانونية وضع هذه المراكز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

لقاء يبحث واقع الإنتاج المحلي من حليب الابقار

1220222811818126039211

توضيح من صندوق المعونة حول الدعم النقدي الموحد

12023984152653686173

وزير المياه: الفاتورة الشهرية للمياه لصالح المواطن

ttt

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

92022816152990194675

جلسة حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية في مركز زها الثقافي

12023512629723336487

تحذير هام للأردنيين في أمريكا

أخبار متعلقة
نننننن

بعد صراع مع المرض لأكثر من عام .. الطفلة جنان في ذمة الله

702355Image1

مكافحة المخدرات تكشف عن أسلوب المروجين للإقناع بتعاطي الكبتاجون

99999999999999

ضبط مركبة قام سائقها بتحميل دراجة سكوتر بالمقعد الخلفي

unnamed

الشابة بطيخة.. أنامل ذهبية تصنع دمى الكروشيه بلمسات إبداعية

بببب

مصفاة البترول تبيّن آلية غسيل وتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز - فيديو

خ

إعلان من السفارة الامريكية للطلبة الاردنيين