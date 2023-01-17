نقابة الأطباء تحذر المواطنين من مراكز طبية غير مرخصة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - باشرت نقابة الأطباء الأردنية، إجراءات رفع دعاوى قضائية بالحق العام على مراكز طبية غير مرخصة تدار من قبل غير الأطباء.



وقالت النقابة، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، إن تلك المراكز تدار من خلال صفحات على منصات التواصل الاجتماعي وتقوم بالترويج للإجراءات الطبية المتعددة مثل العمليات الجراحية والتجميلية عن طريق المقاولات المخالفة لقانون نقابة الأطباء.



وتهيب بالمواطنين بتوخي الحذر وعدم الانقياد خلف أية إعلانات دون التأكد من قانونية وضع هذه المراكز.

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