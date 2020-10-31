السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 31-10-2020 07:47 م

نقابة الأطباء : فقدنا خيرة من أطبائنا وارتفاع عدد الوفيات الى 9

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 الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 9 وفيات، بحسب ما ذكر القائم بأعمال نقيب الأطباء، محمد الطراونة، السبت، مشيرا إلى "نقص شديد" في وسائل الوقاية المتوفرة لحماية الأطباء من الوباء.
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الطراونة قال لـ "المملكة": "فقدنا خيرة من أطبائنا من مرتبة استشاري وارتفع اليوم (السبت) العدد إلى 9 من زملائنا".

وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية، بسبب "الضغط الشديد على المستشفيات والازدحام وضغط العمل"، إضافة إلى "نقص شديد" في وسائل الوقاية الشخصية، وفق الطراونة.  

"كنا نتلقى اتصالات من زملائنا يتحدثون فيها عن نقص شديد من وسائل الوقاية الشخصية يمكن أن يكون واحد من الأسباب" في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الكوادر الصحية.

وتحدث عن "إصابات بالمئات لم نستطع حصرها".

والنقص في وسائل الوقاية من الفيروس في القطاعين العام والخاص، "نحن نتحدث عن كمامة خاصة وليس كالتي يستخدمها المواطنون، وبدلة وقاية ووسائل شخصية أخرى"، وفق الطراونة، الذي أشار إلى ضرورة وجودة وحدة العدوى في المستشفيات التي "تراقب مدى التزام الكوادر الطبية بوسائل الوقاية الشخصية". 

ودعا إلى "توفير وسائل الوقاية باستمرار وعلى مدار أربع وعشرين ساعة". 

الطراونة طالب بتعيين عدد من الأطباء، قائلا: "أصبح من الواضح ... أن هناك نقصا شديدا بين الأطباء. أصبح من الضروري جدا وبالسرعة الممكنة والعاجلة دعم الكوادر الطبية بالأطباء". 

 




 

 


 

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