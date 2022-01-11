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الثلاثاء، 11-01-2022 09:11 ص

نقابة الألبسة والأحذية: تخفيض الرسوم الجمركية يعزز القوة الشرائية

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الوكيل الإخباري - قالت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة، سيعزز القوة الشرائية للمستهلكين، وينشط الحركة الاقتصادية، ويحد من تداعيات ارتفاع أجور الشحن العالمي، ويجعل الأردن موقعاً إقليمياً استراتيجياً للإنتاج والتصنيع وإعادة التصدير، ما يوفر فرص العمل، ويعزز سياحة التسوق.

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وأشارت إلى أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كونه ينشط عمل قطاعات ذات صلة بقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، كالنقل والسياحة والمطاعم والتخليص، ويحد من التهريب الجمركي، ويحقق عدالة ومساواة بين مكونات القطاعات التجارية، ويخفف الفجوة الكبيرة بين تجارتي الطرود البريدية والتقليدية.


وأكدت سعيها لدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لقرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة، وتقييم العبء الضريبي والجمركي للمستوردات والصادرات بعد ستة أشهر، وتقديم المقترحات والحلول لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

 




 

 


 

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