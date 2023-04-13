نقابة العاملين بالخدمات: مخالفات عمالية في المطاعم

الوكيل الإخباري- دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة من يتعرضون لانتهاك حقوقهم الأساسية أو شروط العمل وظروفه إلى تسجيل شكاوى لدى وزارة العمل عبر القنوات التي توفرها، ومن خلال منصة (حماية).

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وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، إنّ "قطاع المطاعم السياحية والشعبية والحلويات لا يخلو من مخالفات عمالية، سيما مع عمل القطاع بكامل طاقته خلال الشهر الفضيل".



وأوضحت أنّ المخالفات العمالية التي تمس حقوق العاملين تتنوع عادة بين الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والاشتراك بالضمان الاجتماعي، وتوفر متطلبات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.