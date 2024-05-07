أبو عبيدة يصدر بياناً مساء الثلاثاء

الوكيل الاخباري - اعلن الناطق باسم كتائب القسام " أبو عبيدة" وفاة الاسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين" (70 عاماً) متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.



وبين أبو عبيدة ان فانشتاين لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.



وبين أبو عبيدة ان القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

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